В Уфе задержали вылет самолёта на восемь часов

Сегодня, 23 января, задержали вылет самолёта Уфа-Москва. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Вылет отложен с 12:30 до 21:10 из-за позднего прибытия воздушного судна из другого рейса. Зарегистрировано 129 пассажиров. На время ожидания авиакомпанией предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту Уфы, обеспечение их напитками, питанием и размещение в гостинице. В случае выявления нарушений прокуратура примет меры реагирования.