Стал известен хозяин сказочной лесной избушки в Башкирии

Хозяином сказочной избушки в Иглинском районе оказался местный плотник. В одном из выпусков новостей мы рассказывали о приюте в глуши леса, где можно погреться, подкрепиться и отдохнуть. Домик во время рейда нашёл инспектор. Тогда создатель зоны отдыха остался не известен.

Сказочная дверь находится под ступеньками. За ней укромное место – там дети любят прятаться, здесь же они хранят свои игрушки. Сама лестница ведёт на второй этаж. Там в одной из комнат – ещё одна самодельная работа.

Практически вся деревянная мебель в доме сделана руками хозяина. Рамзиль Ахметов мастерит по-настоящему волшебные предметы. При этом местный плотник, в основном, использует только топор, молоток и ножовку. Дерево обжигает и покрывает бесцветным лаком.

Каждый день мастер садится на мотосани и уезжает в лес. Там находится лесная избушка, которую он обустроил. Путники здесь останавливаются погреться, подкрепиться и отдохнуть. Можно покормить и птиц. Для этого есть специальное место.

Сказочный уголок в лесу был обнаружен местным инспектором во время рейда. Его тогда поразило это место – озеро с рыбой, волшебные фигурки из сухостоя, музей под открытым небом с экспонатами советского времени.