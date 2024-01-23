В Башкирии 150 педагогов получили по 1 млн рублей в рамках программы «Земский учитель»

В Башкортостане по одному миллиону рублей получили 150 педагогов в рамках программы «Земский учитель». Мера поддержки начинающих учителей в сельских поселениях и небольших городах успешно реализована в стране и поставлена цель продлить программу до 2030 года. Программой «Земский учитель» также воспользовалась учитель школы села Бакалы Роксана Закирова.

Учительница начальных классов Роксана Закирова стала победителем программы «Земский учитель» и получила денежное поощрение. Один миллион рублей молодой педагог направила на строительство дома в селе Бакалы. Роксана Рустамовна – многодетная мама. Ранее работавшая в детском саду города Туймазы специалист решила связать свою жизнь с бакалинской школой.

В Башкортостане программа «Земский учитель» проводится пятый год. В соответствии с ним учителя, переехавшие в сёла, поселки и города с населением до 50 тыс. человек, получают единовременную компенсацию.

Участие в программе «Земский учитель» имеет свои условия. Педагог, пользующийся выплатой, должен проработать в районном учреждении не менее пяти лет. Участниками программы могут стать специалисты в возрасте до 50 лет.