В Башкирии 150 педагогов получили по 1 млн рублей в рамках программы «Земский учитель»

В Башкортостане по одному миллиону рублей получили 150 педагогов в рамках программы «Земский учитель». Мера поддержки начинающих учителей в сельских поселениях и небольших городах успешно реализована в стране и поставлена цель продлить программу до 2030 года. Программой «Земский учитель» также воспользовалась учитель школы села Бакалы Роксана Закирова.
Учительница начальных классов Роксана Закирова стала победителем программы «Земский учитель» и получила денежное поощрение. Один миллион рублей молодой педагог направила на строительство дома в селе Бакалы. Роксана Рустамовна – многодетная мама. Ранее работавшая в детском саду города Туймазы специалист решила связать свою жизнь с бакалинской школой.
В Башкортостане программа «Земский учитель» проводится пятый год. В соответствии с ним учителя, переехавшие в сёла, поселки и города с населением до 50 тыс. человек, получают единовременную компенсацию.
Участие в программе «Земский учитель» имеет свои условия. Педагог, пользующийся выплатой, должен проработать в районном учреждении не менее пяти лет. Участниками программы могут стать специалисты в возрасте до 50 лет.
Программу поддержки учителей в населённых пунктах в феврале 2019 года в Послании Федеральному собранию представил президент России Владимир Путин. Проект поощрения успешно реализован и продлен до 2030. В Башкортостане такую господдержку уже получили 150 учителей.