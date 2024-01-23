В УУНиТ прошла встреча ректора с молодыми учёными

В честь дня аспиранта в Уфимском университете науки и технологий прошла встреча ректора с молодыми учёными. Ежегодно вуз осуществляет целевую подготовку учащихся, которые могут попасть в учёный совет института. В прошлом году вуз выделил 60 мест для талантливой молодёжи.

Студенты получают стипендии главы республики и именные, принимаются на работу как стажеры-исследователи, реализуют научные стажировки в ведущих российских и зарубежных вузах, а также по результатам работ получают гранты президента и Правительства России. На собрании 15 аспирантов рассказали о диссертационных исследованиях и желании продолжить деятельность в стенах вуза, а руководство предложило всю возможную помощь в реализации.