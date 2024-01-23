Владимир Путин признался Башкирии в любви

В Москве на встрече с победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное» рассказал о величии Башкирии и признался региону в любви. Глава государства пообщался с дружной семьей из Стерлитамакского района и отметил особое значение Башкортостана для России.
Владимир Путин подчеркнул, что республика много лет назад добровольно присоединились к нашей огромной стране и, по сути, выполняла роль пограничной стражи. Также Президент России отметил особую роль, которую сыграли башкиры в войне 1812 года.
Тогда они вооружили всех своих молодых людей с 15 лет, посадили на коней и отправили на войну. Кроме того, Владимир Путин посоветовал всем посетить павильон Башкирии на ВДНХ.