Радий Хабиров прибыл в Астану с рабочей бизнес-миссией

Сегодня Радий Хабиров прибыл в Астану, где завтра стартует форум Казахстана и Башкортостана. Будет более 600 участников. Ожидаются встречи на высоком уровне, а также между предпринимателями двух регионов.
Казахстан – второй по внешнему торговому обороту регион в списке партнёров Башкортостана. Поэтому не удивительно, что именно с ним власти продолжают тесно выстраивать диалог. На предстоящий форум сформировалась внушительная делегация участников. Будет порядка 70 башкирских предприятий, и более 400 – из Республики Казахстан. Возможности взаимовыгодные.
Возглавит делегацию Радий Хабиров, который сегодня прибыл в казахстанскую столицу. Программа главы тоже весьма насыщенная. Основными событиями визита станут ряд встреч на высоком уровне, в том числе с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и с премьер-министром Алиханом Смаиловым.
Для бизнеса тем временем будут организованы B2B встречи, в рамках которых как ожидается, они смогут наметить планы на дальнейшее сотрудничество. Предварительные переговоры проводились и сегодня.
При этом почти 90% от всего объёма приходится на несырьевой неэнергетической экспорт. Как отмечают в правительстве Башкортостана, растет добавленная стоимость на товары башкирских производителей. Что говорит о более высоком переделе поставляемой продукции.
Предстоящее мероприятие должно дать новый старт сотрудничеству, найти актуальные, инновационные пути взаимодействия.
Ну и это можно сказать – своеобразная подготовка к другому более масштабному событию – форуму России и Казахстана, который в этом году пройдёт в Уфе по поручению президента страны.