Радий Хабиров прибыл в Астану с рабочей бизнес-миссией

Сегодня Радий Хабиров прибыл в Астану, где завтра стартует форум Казахстана и Башкортостана. Будет более 600 участников. Ожидаются встречи на высоком уровне, а также между предпринимателями двух регионов.

Казахстан – второй по внешнему торговому обороту регион в списке партнёров Башкортостана. Поэтому не удивительно, что именно с ним власти продолжают тесно выстраивать диалог. На предстоящий форум сформировалась внушительная делегация участников. Будет порядка 70 башкирских предприятий, и более 400 – из Республики Казахстан. Возможности взаимовыгодные.

Возглавит делегацию Радий Хабиров, который сегодня прибыл в казахстанскую столицу. Программа главы тоже весьма насыщенная. Основными событиями визита станут ряд встреч на высоком уровне, в том числе с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и с премьер-министром Алиханом Смаиловым.

Для бизнеса тем временем будут организованы B2B встречи, в рамках которых как ожидается, они смогут наметить планы на дальнейшее сотрудничество. Предварительные переговоры проводились и сегодня.

Были они направлены по развитию двух блоков переговоров. Первый блок – это поставка зерновых и сахара, потому что в нашей делегации как раз присутствует две компании, которые занимаются производством и поставкой двух этих продуктов. Переговоры прошли довольно-таки успешно. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

При этом почти 90% от всего объёма приходится на несырьевой неэнергетической экспорт. Как отмечают в правительстве Башкортостана, растет добавленная стоимость на товары башкирских производителей. Что говорит о более высоком переделе поставляемой продукции.

С момента первого визита Главы Республики Башкортостан два года назад мы замечаем рост и активность предприятий, которые работают сегодня в Казахстане и смотрят на новые рынки. Эти рынки, конечно, выбирают Республику Башкортостан. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Предстоящее мероприятие должно дать новый старт сотрудничеству, найти актуальные, инновационные пути взаимодействия.