Семья Ахмеровых из Башкирии пообщалась с Владимиром Путиным

Сегодня семья Ахмеровых из Стерлитамакского района пообщалась с Владимиром Путиным. Победители Всероссийского конкурса «Семья года – 2023» приехали на форум «Родные-Любимые», который стартовал в Москве.

Супруги Ахмеровы работники сферы культуры и передают любовь к искусству детям. Они попросили главу государства поделиться секретом и советом как вырастить детей успешными и ответственными людьми. Владимир Путин отметил, что главное – это личный пример родителей, а также любовь и приверженность морально-нравственным ценностям внутри семьи. Кроме того, Президент России дал еще один совет.