В Уфе планируется капитальный ремонт Дома печати

Об этом говорили сегодня в Уфе во время визита Главы Башкортостана. Радий Хабиров ознакомился с техническим состоянием здания, условиями работы, осмотрел цеха типографии, а затем встретился с главными редакторами государственных и муниципальных средств массовой информации. Говорили об актуальных темах, о важности журналистов, которые выступают посредниками между руководством и зрителями или читателями.

Традиции неизменны вот уже более полувека. Сейчас в типографии ежедневно печатается до 30 тыс. экземпляров газет, ежемесячно до 6 тыс. выпусков журналов – это 80 % тиражей республиканских изданий. Цех работает в две смены, при необходимости и в три, готовы трудиться и больше, но техника устарела, не хватает кадров. И если модернизацию оборудования начали, постепенно идёт закупка, то с работниками сложнее.

Молодых специалистов нет, как видите в основном работают люди пенсионного возраста, хотелось бы, чтобы молодые люди приходили к нам и учились. Ильдус Хасанов, директор типографии

В построенном в 1972 здании ни разу не проводили капитальный ремонт. Но уже в этом году разработают проектно-сметную документацию, дизайн представили Главе Башкортостана. Работы начнут в 2025. Именно отсюда идёт информационная война, журналисты самые настоящие бойцы слова. Об этом говорили уже на встрече с редакторами СМИ.

Может я чего-то могу не понимать, но то, как мы формируем общественное мнение, как все СМИ настраивают на то, чтобы поддержать наших воинов, это работает хорошо. Здесь многие из вас выезжали на территорию СВО, сами видели процессы, настроение наших ребят, нам здесь сейчас всё нужно сделать таким образом, чтобы каждый на поле боя чувствовать себя героем. Понимал, что он главный человек, что вся республика о нём заботится, что он для нас герой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики ответил на вопросы журналистов, обсудили и темы заработной платы, и кадровые проблемы. О заработной плате, кадровых проблемах, но за счёт собственного энтузиазма и преданности делу, к примеру, у районных изданий есть преданные читатели. А значит работа журналистов по-прежнему актуальна, особенно в насыщенном на масштабные и важные события в 2024.