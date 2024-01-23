В Уфе планируется капитальный ремонт Дома печати

Об этом говорили сегодня в Уфе во время визита Главы Башкортостана. Радий Хабиров ознакомился с техническим состоянием здания, условиями работы, осмотрел цеха типографии, а затем встретился с главными редакторами государственных и муниципальных средств массовой информации. Говорили об актуальных темах, о важности журналистов, которые выступают посредниками между руководством и зрителями или читателями.
Традиции неизменны вот уже более полувека. Сейчас в типографии ежедневно печатается до 30 тыс. экземпляров газет, ежемесячно до 6 тыс. выпусков журналов – это 80 % тиражей республиканских изданий. Цех работает в две смены, при необходимости и в три, готовы трудиться и больше, но техника устарела, не хватает кадров. И если модернизацию оборудования начали, постепенно идёт закупка, то с работниками сложнее.
В построенном в 1972 здании ни разу не проводили капитальный ремонт. Но уже в этом году разработают проектно-сметную документацию, дизайн представили Главе Башкортостана. Работы начнут в 2025. Именно отсюда идёт информационная война, журналисты самые настоящие бойцы слова. Об этом говорили уже на встрече с редакторами СМИ.
Глава республики ответил на вопросы журналистов, обсудили и темы заработной платы, и кадровые проблемы. О заработной плате, кадровых проблемах, но за счёт собственного энтузиазма и преданности делу, к примеру, у районных изданий есть преданные читатели. А значит работа журналистов по-прежнему актуальна, особенно в насыщенном на масштабные и важные события в 2024.
В марте в России состоятся выборы Президента страны, осень – Главы Башкортостана. И в этом контексте работа журналистов важна для каждого избирателя. СМИ предстоит осветить 450-летие столицы республики, международные форумы «Россия – Казахстан» и «Россия – спортивная держава». Башкортостан вновь в центре внимания.