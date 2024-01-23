Съёмочная группа БСТ показала, как участники СВО готовятся к боевому выезду

Был один случай. У них тут «Бэха» копейка пришла со сломанными торсионными. Вся на пузе лежала на земле. И они вот в этих условиях в лесу смогли снять катки, вытащить все торсионы. Это такой вал, он проходит через всю машину. Её демонтировать очень тяжело. И потом собрать тяжело. Это нужно всю машину поднять. Мы это делаем, но на базе. Это трудная работа. А они тут в лесу, да ещё два человека, это сделали, подняли машину, запустили, и вечером они уже уехали на передовую.

позывной «Галик»