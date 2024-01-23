Съёмочная группа БСТ показала, как участники СВО готовятся к боевому выезду

Бронегруппа батальона имени Минигали Шаймуратова активно поддерживает пехоту на передовой. И от того, насколько исправны боевые машины, зачатую зависят жизни наших ребят. Работоспособность обеспечивает ремонтная рота, которая сопровождает бойцов.
БМП-2 основная боевая машина бронегруппы батальона имени Минигали Шаймуратова. О том, в каких условиях ребятам приходится работать на переднем крае можно судить вот по этим повреждениям. Видно, что в переднюю часть бронемашины попал FPV-дрон. Тем не менее броня выдержала, экипаж уцелел, и продолжил выполнять свои боевые задачи.
На своей боевой машине механик-водитель с позывным «Татарин» проехал несколько тысяч километров по Донбассу. Принимал участие в тяжёлых боях, прикрывал однополчан. Перед очередным заданием лично проводит полную диагностику БМП.
Сложный ремонт бронемашин производят уже после эвакуации на базах. Но, по словам, механиков, порой шаймуратовцы поражают их своим умением.
И чтобы после каждого выезда бойцы возвращались обратно, механики ремонтной роты делают всё для того, чтобы боевые машины их не подвели.
Но даже несмотря на поддержку вооруженных формирований Украины западными странами, наши бойцы доказывают, что и один в поле воин. На этих кадрах военнослужащий башкирского подразделения пытается сбить из автомата дрон-камикадзе, и в последний момент успевает увернуться от летящего на него снаряда. После взрыва, отряхнувшись, идёт дальше. А оператор российского беспилотника, который вёл наблюдение за нашим бойцом, не может сдержать своих эмоций, восхищаясь мужеством солдата.