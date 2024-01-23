Съёмочная группа БСТ показала, как участники СВО готовятся к боевому выезду

Бронегруппа батальона имени Минигали Шаймуратова активно поддерживает пехоту на передовой. И от того, насколько исправны боевые машины, зачатую зависят жизни наших ребят. Работоспособность обеспечивает ремонтная рота, которая сопровождает бойцов.

БМП-2 основная боевая машина бронегруппы батальона имени Минигали Шаймуратова. О том, в каких условиях ребятам приходится работать на переднем крае можно судить вот по этим повреждениям. Видно, что в переднюю часть бронемашины попал FPV-дрон. Тем не менее броня выдержала, экипаж уцелел, и продолжил выполнять свои боевые задачи.

На своей боевой машине механик-водитель с позывным «Татарин» проехал несколько тысяч километров по Донбассу. Принимал участие в тяжёлых боях, прикрывал однополчан. Перед очередным заданием лично проводит полную диагностику БМП.

Перед каждым выездом мы машину осматриваем. Чтобы и пушка стреляла хорошо, и гусянка не выпала, и траки не выпали. То, что снаружи вы видите это всё от дронов камикадзе, от прилетов. А главное – вот начинка машины. Если она хорошая, то она и экипаж вывезет, и будет хорошо работать.

позывной «Татарин»

Сложный ремонт бронемашин производят уже после эвакуации на базах. Но, по словам, механиков, порой шаймуратовцы поражают их своим умением.

Фото №1 - Съёмочная группа БСТ показала, как участники СВО готовятся к боевому выезду

Был один случай. У них тут «Бэха» копейка пришла со сломанными торсионными. Вся на пузе лежала на земле. И они вот в этих условиях в лесу смогли снять катки, вытащить все торсионы. Это такой вал, он проходит через всю машину. Её демонтировать очень тяжело. И потом собрать тяжело. Это нужно всю машину поднять. Мы это делаем, но на базе. Это трудная работа. А они тут в лесу, да ещё два человека, это сделали, подняли машину, запустили, и вечером они уже уехали на передовую.

позывной «Галик»

И чтобы после каждого выезда бойцы возвращались обратно, механики ремонтной роты делают всё для того, чтобы боевые машины их не подвели.

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Сейчас даже добавочные навесы повесим на неё. Она спасает ребят, механиков, наводчиков, командиров. То есть от всяких дронов и камикадзе. Ребята рады, это сохраняет их жизни.

позывной «Синдбад»

Но даже несмотря на поддержку вооруженных формирований Украины западными странами, наши бойцы доказывают, что и один в поле воин. На этих кадрах военнослужащий башкирского подразделения пытается сбить из автомата дрон-камикадзе, и в последний момент успевает увернуться от летящего на него снаряда. После взрыва, отряхнувшись, идёт дальше. А оператор российского беспилотника, который вёл наблюдение за нашим бойцом, не может сдержать своих эмоций, восхищаясь мужеством солдата.

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