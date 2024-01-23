В Башкирии более 1800 снегоходов не прошли техосмотр

В республике более 1800 снегоходов не прошли техосмотр. С 20 января в регионе стартовал профилактический месячник «Снегоход». Инспекторы будут выявлять самоходную технику, на которую нет соответствующих документов и разрешений на эксплуатацию.

Уже начались рейды. Как правило те, кто перевозит снегоход на прицепе по всем правилам заботятся о соблюдении всех требований. Инспекторы отмечают, что в основном нарушители ездят в глубинке. Поэтому в районах рейды будут проходить регулярно.