Владимир Путин поддержал идею о продлении программы семейной ипотеки

Президент России выступил за продление программы семейной ипотеки. Об этом он заявил в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, которая состоялась накануне, сообщают федеральные СМИ.
Один из участников встречи обратился главе государства с просьбой о рассмотрении возможности распространения данной программы на рынок вторичного жилья в малых городах, в которых не возводятся новостройки.
Напомним, условия программы семейной ипотеки позволяют заемщикам оформить кредит на приобретение жилья под 6%. Под условия программы подпадают семьи с двумя детьми до 18 лет. Лимит займа для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области – 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей.
Фото: Сергей Карпухин, ТАСС/Kremlin.ru/