Владимир Путин поддержал идею о продлении программы семейной ипотеки

Дело даже не в деньгах, а в прозрачности этой операции. Одно дело, когда вы покупаете новое жилье, там все понятно. Вот семья, вот ипотека, вот жилье. А когда человек [продает квартиру] человеку, здесь нужно иметь в виду риск злоупотребления. Мы подумаем над этой ситуацией.

Владимир Путин, Президент РФ