Владимир Путин поддержал идею о продлении программы семейной ипотеки

Президент России выступил за продление программы семейной ипотеки. Об этом он заявил в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, которая состоялась накануне, сообщают федеральные СМИ.

Фото №1 - Владимир Путин поддержал идею о продлении программы семейной ипотеки

Один из участников встречи обратился главе государства с просьбой о рассмотрении возможности распространения данной программы на рынок вторичного жилья в малых городах, в которых не возводятся новостройки.

Дело даже не в деньгах, а в прозрачности этой операции. Одно дело, когда вы покупаете новое жилье, там все понятно. Вот семья, вот ипотека, вот жилье. А когда человек [продает квартиру] человеку, здесь нужно иметь в виду риск злоупотребления. Мы подумаем над этой ситуацией.

Владимир Путин, Президент РФ

Напомним, условия программы семейной ипотеки позволяют заемщикам оформить кредит на приобретение жилья под 6%. Под условия программы подпадают семьи с двумя детьми до 18 лет. Лимит займа для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области – 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей.

Фото: Сергей Карпухин, ТАСС/Kremlin.ru/

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