В Башкирии в аварии со снегоуборщиком погиб водитель легковой

В Башкирии на трассе М-5 «Урал» произошла смертельная авария. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике.

Установлено, что 35-летний житель Уфы на автомобиле ВАЗ-2109 на всей скорости въехал в трактор John Deere, который убирал снег у обочины дороги и двигался в том же направлении.