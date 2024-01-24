В Башкирии в аварии со снегоуборщиком погиб водитель легковой

В Башкирии на трассе М-5 «Урал» произошла смертельная авария. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике.

Фото №1 - В Башкирии в аварии со снегоуборщиком погиб водитель легковой

Установлено, что 35-летний житель Уфы на автомобиле ВАЗ-2109 на всей скорости въехал в трактор John Deere, который убирал снег у обочины дороги и двигался в том же направлении.

Предположительно, столкновение произошло при попытке обгона. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте до приезда медиков.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Фото: стоп-кадр видео УГИБДД МВД по РБ

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Уфимская волна
Пенальти