В Башкирии снизилось количество случаев травмирования на железнодорожных путях

По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, в период с января по декабрь 2023-го в республике зарегистрировано 30 случаев нарушения правил личной безопасности с травмированием. Данный показатель ниже прошлогоднего на 14%. В 2022 году травмы получил 31 человек, из которых 25 погибли.

Особые опасения вызывают дети. В прошлом году в Башкирии на объектах ж/д- инфраструктуры травмы получили четверо несовершеннолетних, двое от полученных травм скончались. В 2022 году в республике не было зарегистрировано ни одного случая детского травматизма на железной дороге.

В пресс-службе филиала РЖД напомнили о необходимости проведения разъяснительной работы с детьми и подростками о правилах безопасного поведения на железной дороге: переходить пути только в оборудованных для этого местах, не ходить по путям, не запрыгивать на подножки движущегося поезда, не перелезать через автосцепные устройства между вагонами, не забираться на крыши вагонов. Если рядом поезда, наушники необходимо снимать.