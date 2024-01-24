Депутат Курултая Башкирии ушел добровольцем на Донбасс
Депутат
Госсобрания – Курултая Башкирии Алексей Локотченко отправился в зону проведения
спецоперации. О своем решении он сообщил в социальных сетях.
Раскачивать лодку или встать на защиту Родины. Как человек, любящий свою страну и Республику Башкортостан, я без колебаний выберу второй вариант.
Алексей Локотченко, депутат Госсобрания – Курултая РБ
По
мнению депутата, те события, которые в настоящее время происходят в Башкирии, «не
имеют ничего общего с истинным патриотизмом».
И пока одни люди, называя себя патриотами Башкортостана, участвуют в оппозиционных митингах, я принял решение лично встать на защиту нашей Родины и на своём примере показать, что истинный патриотизм не в словах, а в поступках. Защита России – наша главная задача. Именно поэтому я отправляюсь для участия в СВО в качестве добровольца. В это непростое время жители Башкортостана должны сплотиться для борьбы с общим врагом, стать единой силой во главе с Радием Хабировым. Уверен, что он поддержит мое решение.
Алексей Локотченко, депутат Госсобрания – Курултая РБ