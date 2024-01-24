Депутат Курултая Башкирии ушел добровольцем на Донбасс

Депутат Госсобрания – Курултая Башкирии Алексей Локотченко отправился в зону проведения спецоперации. О своем решении он сообщил в социальных сетях.

Фото №1 - Депутат Курултая Башкирии ушел добровольцем на Донбасс

Раскачивать лодку или встать на защиту Родины. Как человек, любящий свою страну и Республику Башкортостан, я без колебаний выберу второй вариант.

Алексей Локотченко, депутат Госсобрания – Курултая РБ

По мнению депутата, те события, которые в настоящее время происходят в Башкирии, «не имеют ничего общего с истинным патриотизмом».

И пока одни люди, называя себя патриотами Башкортостана, участвуют в оппозиционных митингах, я принял решение лично встать на защиту нашей Родины и на своём примере показать, что истинный патриотизм не в словах, а в поступках. Защита России – наша главная задача. Именно поэтому я отправляюсь для участия в СВО в качестве добровольца. В это непростое время жители Башкортостана должны сплотиться для борьбы с общим врагом, стать единой силой во главе с Радием Хабировым. Уверен, что он поддержит мое решение.

Алексей Локотченко, депутат Госсобрания – Курултая РБ

Фото: личная страница Алексея Локотченко, Vk

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