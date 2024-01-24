Депутат Курултая Башкирии ушел добровольцем на Донбасс

И пока одни люди, называя себя патриотами Башкортостана, участвуют в оппозиционных митингах, я принял решение лично встать на защиту нашей Родины и на своём примере показать, что истинный патриотизм не в словах, а в поступках. Защита России – наша главная задача. Именно поэтому я отправляюсь для участия в СВО в качестве добровольца. В это непростое время жители Башкортостана должны сплотиться для борьбы с общим врагом, стать единой силой во главе с Радием Хабировым. Уверен, что он поддержит мое решение.

Алексей Локотченко, депутат Госсобрания – Курултая РБ