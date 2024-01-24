В Башкирии появился интерактивный комплекс «Вся Европа в одном селе против фашизма»

В Кушнаренковском районе презентовали интерактивный комплекс, созданный на грант Президентского фонда культурных инициатив. Комплекс появился на базе местного историко-краеведческого музея и носит название «Вся Европа в одном селе против фашизма».

Главная тема – работа партийной школы исполкома Коминтерна в годы Великой Отечественной войны, которая существовала в Уфе и Кушнаренково. На интерактивной карте отображены страны, представители которой учились или работали в райцентре. Общая сумма проекта составила более 2,5 млн рублей.