В Башкирии в 2024 году на ремонт школьных спортзалов выделено 30 млн рублей

В Башкортостане на ремонт и оснащение школьных спортивных залов и площадок в этом году выделено почти 30 млн рублей. Это деньги из федерального, регионального бюджетов, а также средства муниципалитетов.
Об этом рассказали на семинаре-совещании по развитию школьного спорта. На собрании вопросы обсудили представители республиканских ведомств, депутаты, учителя физкультуры, начальники отделов образования. Также коснулись темы реализации проектов по шашкам, шахматам, баскетболу, национальной борьбе куреш и другим видам спорта.