Радий Хабиров принял участие в открытии форума «Казахстан – Башкортостан» в Астане
В мероприятии принимают
участие более 600 человек – это предприниматели и члены правительств двух
регионов. По словам Главы Башкортостана, Казахстан – братская страна. У двух
республик схожи экономики, культура, язык и не только. Это создаёт большие
перспективы для сотрудничества во всех сферах.
Несмотря на то, что
сейчас Казахстан находится в тройке деловых партнёров, возможности не
исчерпаны, скорее наоборот.
Мы приехали с важными
и долгосрочными планами. Могу с удовлетворением сказать, что мы успешно
проходим первый этап укрепления взаимоотношений, создавая инфраструктуру для
налаживания бизнес-контактов. В «дорожной карте» нашего сотрудничества большое
количество направлений. Мы уже открыли регулярное авиасообщение Уфы с Астаной и
Алматы. Теперь предстоит увеличить количество рейсов.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
От лица Казахстана
форум открывал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Он
отметил положительную динамику взаимодействия двух регионов за последние
несколько лет. К примеру, в 2022 году торговый оборот вырос на 10% и достиг 464
млн долларов. По итогам прошлого года рост составил 5%.
Сегодняшнее
мероприятие имеет стратегическое значение в развитии нашего взаимодействия с
Российской Федерацией и Башкортостаном. За последние годы у Казахстана и
Башкортостана сложились устойчивые доброжелательные отношения. Мы отмечаем рост
торгового оборота, реализуем совместные проекты в деревообработке, химической
отрасли и машиностроении. А в сентябре 2023 года на международной выставке
«Иннопром» в Астане Казахстан и Башкортостан утвердили план мероприятий по развитию
сотрудничества на 2023–2024 годы. Наши народы связаны общим культурным
наследием. А усилия Радия Фаритовича Хабирова, Правительства региона позволили
создать площадку и для эффективного делового сотрудничества. Уверен, что по
итогам форума мы ещё сильнее укрепим наши взаимоотношения.
Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства Республики Казахстан