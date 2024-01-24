Радий Хабиров принял участие в открытии форума «Казахстан – Башкортостан» в Астане

Сегодняшнее мероприятие имеет стратегическое значение в развитии нашего взаимодействия с Российской Федерацией и Башкортостаном. За последние годы у Казахстана и Башкортостана сложились устойчивые доброжелательные отношения. Мы отмечаем рост торгового оборота, реализуем совместные проекты в деревообработке, химической отрасли и машиностроении. А в сентябре 2023 года на международной выставке «Иннопром» в Астане Казахстан и Башкортостан утвердили план мероприятий по развитию сотрудничества на 2023–2024 годы. Наши народы связаны общим культурным наследием. А усилия Радия Фаритовича Хабирова, Правительства региона позволили создать площадку и для эффективного делового сотрудничества. Уверен, что по итогам форума мы ещё сильнее укрепим наши взаимоотношения.

Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства Республики Казахстан