Радий Хабиров принял участие в открытии форума «Казахстан – Башкортостан» в Астане

В мероприятии принимают участие более 600 человек – это предприниматели и члены правительств двух регионов. По словам Главы Башкортостана, Казахстан – братская страна. У двух республик схожи экономики, культура, язык и не только. Это создаёт большие перспективы для сотрудничества во всех сферах.

Несмотря на то, что сейчас Казахстан находится в тройке деловых партнёров, возможности не исчерпаны, скорее наоборот.

Мы приехали с важными и долгосрочными планами. Могу с удовлетворением сказать, что мы успешно проходим первый этап укрепления взаимоотношений, создавая инфраструктуру для налаживания бизнес-контактов. В «дорожной карте» нашего сотрудничества большое количество направлений. Мы уже открыли регулярное авиасообщение Уфы с Астаной и Алматы. Теперь предстоит увеличить количество рейсов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

От лица Казахстана форум открывал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Он отметил положительную динамику взаимодействия двух регионов за последние несколько лет. К примеру, в 2022 году торговый оборот вырос на 10% и достиг 464 млн долларов. По итогам прошлого года рост составил 5%.

Сегодняшнее мероприятие имеет стратегическое значение в развитии нашего взаимодействия с Российской Федерацией и Башкортостаном. За последние годы у Казахстана и Башкортостана сложились устойчивые доброжелательные отношения. Мы отмечаем рост торгового оборота, реализуем совместные проекты в деревообработке, химической отрасли и машиностроении. А в сентябре 2023 года на международной выставке «Иннопром» в Астане Казахстан и Башкортостан утвердили план мероприятий по развитию сотрудничества на 2023–2024 годы. Наши народы связаны общим культурным наследием. А усилия Радия Фаритовича Хабирова, Правительства региона позволили создать площадку и для эффективного делового сотрудничества. Уверен, что по итогам форума мы ещё сильнее укрепим наши взаимоотношения.

Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства Республики Казахстан
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