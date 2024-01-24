В Башкирии начал работу первый в России завод по обеззараживанию медотходов

В Иглинском районе начал работу первый в России экозавод по централизованному обеззараживанию медицинских отходов. Накануне старт запуску дал глава республики Радий Хабиров. В год там будут обезвреживать от 3 до 4 тысяч тонн отходов класса «Б». Раньше это делали вручную медработники. Специальные автоклавы могут обезвредить шприцы, капельницы, бинты, перчатки.

Сегодня более 5 тысяч медучреждений республики производят в год около 30 тысяч тонн отходов. 7 тысяч из них относятся к группе риска класса «Б». В планах инвесторов – строительство в Башкортостане еще одного экозавода. Ожидается, что это облегчит работу по транспортировке отходов медучреждений.