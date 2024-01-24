На стенде Башкирии выставки «Россия» прошли семейные выходные

На международной выставке-форуме «Россия» в Москве прошли семейные выходные. Все желающие могли создать свою родословную, отправить запрос на поиск своих родных, эвакуированных из Ленинграда в Уфу во время войны, создать капсулу желаний.

К слову, в последний день на стенде Башкортостана передали традиционный сундук с реликвиями семье Махмутовых, которые представляют республику на форуме «Родные – любимые». Кроме того, прошел розыгрыш сертификатов на тур выходного дня под названием «Большие гости. Семья встречает».