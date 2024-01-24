В Башопере прошел благотворительный спектакль «Итальянские истории»

В Башкирском театре оперы и балета прошёл благотворительный спектакль «Итальянские истории». Актёрами выступили предприниматели и известные жители Уфы. Они показали и рассказали в лёгкой комедийной форме реальную жизнь с многообразием характеров и житейских обстоятельств.
Спектакль о любви между мужчиной и женщиной, о преданности и самопожертвовании, о людской алчности и страсти к деньгам. Подготовка к постановке длилась пять месяцев. Прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям-сиротам.