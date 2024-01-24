ХК «Салават Юлаев» начнёт дальневосточный выезд матчем против «Амура»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» сегодня начнёт дальневосточный выезд матчем против «Амура». Впереди у нашей команды четыре гостевые встречи за шесть дней против хабаровчан и «Адмирала» из Владивостока.

В прошлое воскресенье юлаевцы одержали победу над «Амуром» в домашнем матче со счётом 3:2, победную шайбе в овертайме забросил Джош Ливо. Сейчас «Салават» – третий на востоке, «Амур» идёт девятым, отставая от зоны плей-офф на три очка.