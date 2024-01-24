В Башкирии жертве мошенничества вернули похищенные деньги

23 января в полицию обратилась семья из Уфы, которая сообщила, что мошенники похитили у них 500 тысяч рублей. Женщине позвонил неизвестный, который сообщил, что её дочка попала в ДТП с пострадавшими. Уфимка позвонила дочери, но трубку никто не взял. Тогда она доверилась мошенникам и передала курьеру деньги. Когда дочка перезвонила маме, обман вскрылся.