В Башкирии жертве мошенничества вернули похищенные деньги

Полицейским Уфы удалось вернуть похищенные деньги 76-летней жертве мошенничества. Об этом сообщает МВД региона.
23 января в полицию обратилась семья из Уфы, которая сообщила, что мошенники похитили у них 500 тысяч рублей. Женщине позвонил неизвестный, который сообщил, что её дочка попала в ДТП с пострадавшими. Уфимка позвонила дочери, но трубку никто не взял. Тогда она доверилась мошенникам и передала курьеру деньги. Когда дочка перезвонила маме, обман вскрылся.
Полицейским удалось выйти на след курьера. Оказалось, он работает в такси. Правоохранители задержали подозреваемого во время выполнения заказа. Деньги пенсионерке удалось вернуть.