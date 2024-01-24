Утверждена форма избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ

Сегодня, 24 января, Центральная избирательная комиссия России утвердила форму избирательного бюллетеня на выборах президента страны. Об этом информируют федеральные СМИ.  

Фото №1 - Утверждена форма избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ

В бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов будут размещены в алфавитном порядке. Текст будет напечатан только на одной странице документа.

Кроме того, бланки получат несколько степеней защиты. В их числе – фоновая защитная сетка зеленого цвета на лицевой стороне и специальная марка в правом верхнем углу.

Напомним, впервые выборы президента России будут проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года.

Фото: пресс-служба ЦИК РФ

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