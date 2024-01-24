Утверждена форма избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ

Сегодня, 24 января, Центральная избирательная комиссия России утвердила форму избирательного бюллетеня на выборах президента страны. Об этом информируют федеральные СМИ.

В бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов будут размещены в алфавитном порядке. Текст будет напечатан только на одной странице документа.

Кроме того, бланки получат несколько степеней защиты. В их числе – фоновая защитная сетка зеленого цвета на лицевой стороне и специальная марка в правом верхнем углу.

Напомним, впервые выборы президента России будут проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года.