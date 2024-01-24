Гора Иремель названа одной из самых впечатляющих гор России

На 1-м месте — гора Эльбрус, которая находится на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (21,62%), на 2-м — Ахун, Сочи (19,37%), на 3-м — Белуха, Республика Алтай (9,44%), на 4-м — Казбек, хребет Больших Кавказских гор (4,84%), на 5-м — Саяны, Красноярский край, Иркутская область, Хакасия, Тыва, Бурятия (4,44%), на 6 месте — Фишт, горная вершина на западе Главного Кавказского хребта (4,43%). Также в десятку попали: на 8-м — гора Победа в Якутии, высшая точка хребта Черского и массива Буордах (4,04%), на 9-м — скальный массив Воттоваара в Республике Карелия (3,74%), на 10-м — Хибины в Мурманской области (3,64%).