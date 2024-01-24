В Башкирии столкнулись два встречных фургона: есть погибший

Авария произошла сегодня днем в Кугарчинском районе Башкирии на трассе Магнитогорск-Ира. По предварительной версии, столкнулись встречные фургоны марки ГАЗ.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по региону, в результате ДТП от полученных травм скончался 30-летний водитель одного из автомобилей. Второй шофер, 1985 года рождения, госпитализирован.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и представители других экстренных служб работают на месте ДТП.

Установлено, что одна машина была загружена зерном, вторая перевозила мебель.

Подробности аварии уточняются.