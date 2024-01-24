Как Владимир Путин говорил о любви к Башкирии

Нам хорошо известны патриотические настроения в Башкирии, это традиционно, это было в Башкирии всегда, еще в стародавние времена. Напомню, что в Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коня и вооружила все мужское население начиная с 16 лет и отправила на фронт. Так было в Великую Отечественную войну, это то, чем мы должны гордиться и должны поддерживать.

Владимир Путин (Декабрь, 2016 год)