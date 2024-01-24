Как Владимир Путин говорил о любви к Башкирии

Сегодня, 24 января, Президент России выступил в рамках награждения победителей в конкурсе «Семья года» и «Это у нас семейное». Владимир Путин признался, что любит Башкирию.
Как высказывался президент о Республике Башкортостан в разные года? ИА «Башинформ» вспоминает 10 цитат Владимира Путина.
1.
В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков, с дружбой народов.Владимир Путин (Июнь, 2001 год)
2.
Башкирия один из опорных регионов России и пример межнационального и межконфессионального согласия. Единство России выдержало многие испытания, в том числе военного лихолетья, и башкирский народ всегда честно и мужественно нес службу по охране страны.Владимир Путин (Октябрь, 2007 год)
3.
Русский надо учить, башкирский надо учить…Владимир Путин (Июнь, 2015 год, отвечая на вопрос «Что нас ждет через 10 лет? Какие языки нужно учить нашим детям после форумов ШОС и БРИКС в Уфе?»)
4.
Нам хорошо известны патриотические настроения в Башкирии, это традиционно, это было в Башкирии всегда, еще в стародавние времена. Напомню, что в Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коня и вооружила все мужское население начиная с 16 лет и отправила на фронт. Так было в Великую Отечественную войну, это то, чем мы должны гордиться и должны поддерживать.Владимир Путин (Декабрь, 2016 год)
5.
Я сейчас публично, на камеру говорю, что башкирский мед — прекрасный продукт, всем рекомендую. Я сам пробовал, очень доволен.Владимир Путин (Август, 2021 год)
6.
Уфа — замечательное место, в Поволжье — одно из лучших. Уфа всегда была и есть один из центров исламского мира в России. Мы не случайно выпустили с коллегами специальный документ по подготовке города к юбилею.Владимир Путин (Декабрь, 2021 год)
7.
У вас положительные показатели по всем ключевым направлениям. Я хочу вас поблагодарить, всю вашу команду, всех жителей Башкортостана за эту работу, пожелать успехов будущих.Владимир Путин (Январь, 2023 год)
8.
Уфа всегда была одним из значимых, наиболее важных центров российского ислама, ислама просвещённого, творческого и очень уважаемого в исламском мире и в то же время патриотически ориентированного, настроенного на взаимодействие со всеми другими традиционными конфессиями нашей страны. В этом смысле можно сказать, что Башкирия всегда играла особую, значимую роль в жизни, в истории и в судьбе России.Владимир Путин (Январь, 2023 год)
9.
В 2024 году состоится форум «Россия — спортивная держава». По традиции он всегда проходит в разных городах нашей огромной страны. На этот раз это будет столица Республики Башкортостан — Уфа. В 2024 году Уфа отметит своё 450-летие. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей и наследием ещё одного самобытного, очень интересного и многообразного региона России.Владимир Путин (Октябрь, 2023 год)
10.
В 2024 году очередной межрегиональный форум (регионов России и Казахстана) состоится в России, в Уфе, и мы, безусловно, приглашаем всех вас принять в нем участие.Владимир Путин (Ноябрь, 2023 год)