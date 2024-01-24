В Астане прошла встреча Радия Хабирова и Касым-Жомарта Токаева

Прежде всего, хочу поблагодарить за возможность встречи. Мы чувствуем ваше внимание к развитию отношений между Башкортостаном и Казахстаном. Управленческая команда Казахстана очень слаженно работает с нами. Буквально за два-три года мы существенно увеличили объёмы товарооборота и промышленной кооперации. Наш годовой торговый оборот приблизился к 500 млн долларов и он, действительно, имеет огромный потенциал роста. В ближайшей перспективе мы постараемся его реализовать. При этом важно активно работать в направлении промышленной кооперации. Мы уже видим рост числа предприятий из Башкортостана, который открывают свои производства в Казахстане. И среди предложений, которые мы обсудим в рамках визита, есть новые инвестиционные инициативы наших компаний.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан