В Астане прошла встреча Радия Хабирова и Касым-Жомарта Токаева

Башкортостан и Казахстан будут еще больше укреплять сотрудничество в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной и гуманитарной сферах. Этот вопрос обсудили лидеры двух республик. Сегодня в Астане состоялась официальная встреча Радия Хабирова и Касым-Жомарта Токаева. Во время общения Президент Казахстана подчеркнул, что Башкортостан занимает особое место в стратегическом партнёрстве его страны с Россией.
Радий Хабиров в свою очередь выразил признательность руководству Казахстана за эффективную совместную работу. За два-три года сторонам удалось существенно увеличить объёмы товарооборота и промышленной кооперации. Обозначил Глава Башкортостана и приоритеты дальнейшего сотрудничества.