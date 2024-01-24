В Астане прошла встреча Радия Хабирова и Касым-Жомарта Токаева

Башкортостан и Казахстан будут еще больше укреплять сотрудничество в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной и гуманитарной сферах. Этот вопрос обсудили лидеры двух республик. Сегодня в Астане состоялась официальная встреча Радия Хабирова и Касым-Жомарта Токаева. Во время общения Президент Казахстана подчеркнул, что Башкортостан занимает особое место в стратегическом партнёрстве его страны с Россией.

Считаю, что ваш визит имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса двусторонним взаимоотношениям между Казахстаном и Россией. В этом комплексе сотрудничество с Башкортостаном занимает высокое место. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи в индустрии, агропромышленном комплексе, гуманитарной сфере. Думаю, что у нас есть в этой части очень хорошие перспективы. Традиционно Казахстан и Башкортостан тесно сотрудничают друг с другом.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

Радий Хабиров в свою очередь выразил признательность руководству Казахстана за эффективную совместную работу. За два-три года сторонам удалось существенно увеличить объёмы товарооборота и промышленной кооперации. Обозначил Глава Башкортостана и приоритеты дальнейшего сотрудничества.

Прежде всего, хочу поблагодарить за возможность встречи. Мы чувствуем ваше внимание к развитию отношений между Башкортостаном и Казахстаном. Управленческая команда Казахстана очень слаженно работает с нами. Буквально за два-три года мы существенно увеличили объёмы товарооборота и промышленной кооперации. Наш годовой торговый оборот приблизился к 500 млн долларов и он, действительно, имеет огромный потенциал роста. В ближайшей перспективе мы постараемся его реализовать. При этом важно активно работать в направлении промышленной кооперации. Мы уже видим рост числа предприятий из Башкортостана, который открывают свои производства в Казахстане. И среди предложений, которые мы обсудим в рамках визита, есть новые инвестиционные инициативы наших компаний.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Уфимская волна