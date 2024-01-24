На выставке «Россия» стартовала неделя образования Башкирии

Сегодня, в Международный день образования, в Москве стартовала неделя образования Республики Башкортостан. Мероприятие проходит на выставке-форуме «Россия». Гости могут принять участие в мастер-классах, провести лабораторные исследования, продемонстрировать свое управление марсоходом.

На открытом уроке «Сегодня авиамоделист – завтра космонавт!» и «Машина Голдберга» участники создают своего аватара с помощью нейросети. В формате квеста «Завод – это круто!» представят основные технологические операции на машиностроительном заводе, с помощью симуляторов смогут попробовать себя в профессии сварщика, лаборанта, контролёра, пройдут профдиагностику «Профилум». В День родного языка состоится розыгрыш путевок на профильную смену в парк «Патриот» в Чишминском районе.