В Башкирии Зианчуринский район одним из первых подключился к ППМИ

Зианчуринский район одним из первых в республике подключился к программе поддержки местных инициатив. Благоустройство территорий деревень, строительные работы, покупка оборудования и технических приспособлений для нужд жителей – за последние десять лет в сельских поселениях сделано многое.

В этом году зианчуринцы также активно принимают участие в этой программе. К примеру, в Ниязгулово реконструировали обелиск в честь героев Великой Отечественной войны и отремонтировали деревенский мост. В Акдавлетово хотят приобрести тракторную технику, в Аютово – автомашину для нужд деревни.