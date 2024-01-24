В Дюртюлях проект инициативного бюджетирования помог преобразить столовую

Дюртюлинские школьники преобразили столовую башкирской гимназии имени Назара Наджми. Воплотить идеи в жизнь удалось благодаря проекту инициативного бюджетирования. Команда из четырех человек разработала дизайн помещения и представила на конкурс.

До этого в столовой были старые лампы. Сейчас в помещении светло и уютно. Завезли новые столы и стулья, приобрели воздухоочистители, новые холодильники. Все это удалось сделать благодаря выделенным деньгам из республиканского бюджета – это полмиллиона рублей.