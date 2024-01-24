Радий Хабиров обсудил с Касым-Жомартом Токаевым перспективы развития торгово-экономических отношений

Торговый оборот между Башкортостаном и Казахстаном достиг почти полумиллиарда долларов. Потенциал – на дальнейший рост. Развитие двух республик сегодня обсудили в Астане, на встрече Радия Хабирова с Касым-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана отметил поступательное развитие торгово-экономических отношений регионов, а также подчеркнул заинтересованность в создании и развитии конкретных проектов для делового сотрудничества.

Президент соседнего государства отметил успешную реализацию ряда соглашений, включая подписанную на уровне правительств дорожную карту по сотрудничеству на 2023-2024 годы. Радий Хабиров, в свою очередь, поблагодарил Токаева за тёплый приём башкирской делегации. По его словам, объёмы товарооборота были заметно увеличены за последние два года. Тенденцию необходимо продолжать. Цель – довести отметку товарооборота до уровня не ниже 1 млрд рублей.

Буквально за два-три года мы существенно увеличили объёмы товарооборота и промышленной кооперации. Сегодня в Астану на Бизнес-форум «Казахстан–Башкортостан» прибыла большая делегация, в составе которой наши предприниматели и бизнесмены. Для нас, для Башкортостана, Казахстан – это главный внешэкономический партнёр. Нам комфортно работать здесь. Нам оказывают содействие в решении всех возникающих вопросов. Хочу поблагодарить вас за это.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Традиционно Казахстан и Башкортостан тесно сотрудничают друг с другом. Мы знаем о сильных сторонах вашей экономики и социальной сферы. Так, наши нефтяные компании работают во взаимодействии с нефтехимиками Башкортостана. Развивается взаимная торговля, которая имеет хорошие перспективы дальнейшего роста. Думаю, что мы будем плотно работать друг с другом. Россия для Казахстана является союзником и стратегическим партнёром. Мы нацелены на интенсивное и плодотворное сотрудничество.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан
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Уфимская волна