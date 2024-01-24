Радий Хабиров обсудил с Касым-Жомартом Токаевым перспективы развития торгово-экономических отношений

Буквально за два-три года мы существенно увеличили объёмы товарооборота и промышленной кооперации. Сегодня в Астану на Бизнес-форум «Казахстан–Башкортостан» прибыла большая делегация, в составе которой наши предприниматели и бизнесмены. Для нас, для Башкортостана, Казахстан – это главный внешэкономический партнёр. Нам комфортно работать здесь. Нам оказывают содействие в решении всех возникающих вопросов. Хочу поблагодарить вас за это.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан