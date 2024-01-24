Радий Хабиров обсудил с Касым-Жомартом Токаевым перспективы развития торгово-экономических отношений

Торговый оборот между Башкортостаном и Казахстаном достиг почти полумиллиарда долларов. Потенциал – на дальнейший рост. Развитие двух республик сегодня обсудили в Астане, на встрече Радия Хабирова с Касым-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана отметил поступательное развитие торгово-экономических отношений регионов, а также подчеркнул заинтересованность в создании и развитии конкретных проектов для делового сотрудничества.
Президент соседнего государства отметил успешную реализацию ряда соглашений, включая подписанную на уровне правительств дорожную карту по сотрудничеству на 2023-2024 годы. Радий Хабиров, в свою очередь, поблагодарил Токаева за тёплый приём башкирской делегации. По его словам, объёмы товарооборота были заметно увеличены за последние два года. Тенденцию необходимо продолжать. Цель – довести отметку товарооборота до уровня не ниже 1 млрд рублей.