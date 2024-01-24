Глава Башкирии дал поручение увеличить финансирование школьных проектов

Только из Зианчуринского района в прошлом году в этом проекте участвовали 12 образовательных учреждений, 8 из которых стали победителями. А в текущем – уже все 18. Школы, которые выиграли в конкурсе, реализовали свои проекты. В Ибраевской, к примеру, построили уличную спортплощадку с тренажёрами, в деревне Идельбаково появилась сцена с беседками. А в Башкирской гимназии им. М. Буракаевой села Исянгулово появилась телестудия «Аргымак ТВ».