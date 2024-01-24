Глава Башкирии дал поручение увеличить финансирование школьных проектов

Глава Башкортостана дал поручение увеличить финансирование инициативных проектов школьников. Предложения подростков могут быть направлены на проведение различных мероприятий, обустройство помещений, обновление дизайна.

Только из Зианчуринского района в прошлом году в этом проекте участвовали 12 образовательных учреждений, 8 из которых стали победителями. А в текущем – уже все 18. Школы, которые выиграли в конкурсе, реализовали свои проекты. В Ибраевской, к примеру, построили уличную спортплощадку с тренажёрами, в деревне Идельбаково появилась сцена с беседками. А в Башкирской гимназии им. М. Буракаевой села Исянгулово появилась телестудия «Аргымак ТВ».

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