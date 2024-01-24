Жительница Башкирии отметила свой 105-й день рождения

Застала гражданскую войну 1919 года, в годы Великой Отечественной войны работала в колхозе, а сегодня отмечает свой 105-й день рождения. Уфимскую долгожительницу Марию Чернову с юбилеем поздравили Президент России и руководитель Башкортостана.

Сейчас уже есть внуки и правнуки, которые стараются окружить родного человека заботой. В силу возраста долгожительница, к сожалению, мало что помнит, а вот тяжелые военные годы всегда в памяти.