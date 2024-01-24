В Уфе прошло первенство республики по восточному боевому единоборству сётокан

В Уфе на базе спортивной школы в Шакше состоялось командное первенство республики по восточному боевому единоборству сётокан. В столицу региона приехали сильнейшие спортсмены из Мелеуза, Стерлитамака, Иглинского, Дюртюлинского и Кушнаренковского района. Юноши и девушки выявляли победителей в двух традиционных дисциплинах – ката и кумите.
Для соревнований Владислав Кормухин подготовил выступление ката бассай дай, что в переводе с японского обозначает «штурм крепости». Ката исполняется около минуты и состоит из 42 позиций. К турниру Владислав готовился больше месяца, в итоге сумел завоевать две золотые медали в категориях до 13 и 14 лет. Сётоканом Кормухин занимается уже семь лет.
Были на соревнованиях гости из разных городов республики. Даниил Якеев приехал из Стерлитамака, где находится одна из сильнейших школ нашей республики по восточному боевому единоборству сётокан. Якеев также завоевал золотую медаль в ката.
Сётокан – один из основных японских стилей каратэ. Боевое искусство, которое отличается линейным прикладыванием силы во время удара. Поединок бойцы должны проводить в низкой и широкой стойке. Сильнейших выявляли девушки и юноши в своих командах.
В Уфе прошли традиционные рождественские встречи, выявлялась сильнейшая команда республики. Кроме того спортсмены готовились к всероссийским соревнованиям, которые пройдут уже через месяц.
Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству пройдут в марте в Казани, а в мае уже Москва примет первенство и чемпионат страны.