В Уфе прошло первенство республики по восточному боевому единоборству сётокан

В Уфе на базе спортивной школы в Шакше состоялось командное первенство республики по восточному боевому единоборству сётокан. В столицу региона приехали сильнейшие спортсмены из Мелеуза, Стерлитамака, Иглинского, Дюртюлинского и Кушнаренковского района. Юноши и девушки выявляли победителей в двух традиционных дисциплинах – ката и кумите.

Для соревнований Владислав Кормухин подготовил выступление ката бассай дай, что в переводе с японского обозначает «штурм крепости». Ката исполняется около минуты и состоит из 42 позиций. К турниру Владислав готовился больше месяца, в итоге сумел завоевать две золотые медали в категориях до 13 и 14 лет. Сётоканом Кормухин занимается уже семь лет.

Мне больше нравится ката, чем кумитэ, в ката себя чувствую, как рыба в воде, а в кумите немножко. Вообще моя цель – стать чемпионом мира по ката, также хочу черный пояс, но этого все хотят. Выполнить мастера спорта. Владислав Кормухин, победитель соревнований

Были на соревнованиях гости из разных городов республики. Даниил Якеев приехал из Стерлитамака, где находится одна из сильнейших школ нашей республики по восточному боевому единоборству сётокан. Якеев также завоевал золотую медаль в ката.

Соревнования были в Магасе, мы занимали первое место четыре года, многие ходят на карате, 19-я школа. Даниил Якеев, победитель соревнований

Сётокан – один из основных японских стилей каратэ. Боевое искусство, которое отличается линейным прикладыванием силы во время удара. Поединок бойцы должны проводить в низкой и широкой стойке. Сильнейших выявляли девушки и юноши в своих командах.

Я тут уже второй раз, горжусь тем, что заняла первое место. Это было более страшновато, но сейчас то, что я хорошо дерусь – это нормально. Первые соревнования были страшными, сейчас уже нет. Сейчас знаю, как побеждать. Мирослава Торопкина, победительница соревнований

В Уфе прошли традиционные рождественские встречи, выявлялась сильнейшая команда республики. Кроме того спортсмены готовились к всероссийским соревнованиям, которые пройдут уже через месяц.

Здесь самый старший порог – 17 лет, самый маленький – фестивальный вид с 6 лет, детишкам даём возможность порадоваться, посоревноваться, это интересно, чтобы они посмотрели, испытали себя, кто-то первый раз выступает. Олег Какоулин, президент федерации восточного боевого единоборства Республики Башкортостан