Развитие туризма и образования: Радий Хабиров посетил Казахстан с рабочим визитом

Торговый оборот между Башкортостаном и Казахстаном достиг почти полумиллиарда долларов. Потенциал – на дальнейший рост. Развитие двух республик сегодня обсудили в Астане на встрече Радия Хабирова с Касым-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана отметил, поступательное развитие торгово-экономических отношений регионов, а также подчеркнул заинтересованность в создании и развитии конкретных проектов для делового сотрудничества.

Президент соседнего государства отметил успешную реализацию ряда соглашений, включая подписанную на уровне правительств Дорожную карту по сотрудничеству на 2023-2024 годы. Радий Хабиров, в свою очередь, поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за тёплый приём башкирской делегации. По его словам, объёмы товарооборота были заметно увеличены за последние два года. Тенденцию необходимо продолжать. Цель – довести отметку товарооборота до уровня не ниже 1 млрд рублей.

Буквально за два-три года мы существенно увеличили объёмы товарооборота и промышленной кооперации. Сегодня в Астану на Бизнес-форум «Казахстан–Башкортостан» прибыла большая делегация, в составе которой наши предприниматели и бизнесмены. Для нас, для Башкортостана, Казахстан – это главный внешэкономический партнёр. Нам комфортно работать здесь. Нам оказывают содействие в решении всех возникающих вопросов. Хочу поблагодарить вас за это. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Традиционно Казахстан и Башкортостан тесно сотрудничают друг с другом. Мы знаем о сильных сторонах вашей экономики и социальной сферы. Так, наши нефтяные компании работают во взаимодействии с нефтехимиками Башкортостана. Развивается взаимная торговля, которая имеет хорошие перспективы дальнейшего роста. Думаю, что мы будем плотно работать друг с другом. Россия для Казахстана является союзником и стратегическим партнёром. Мы нацелены на интенсивное и плодотворное сотрудничество. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

Также Радий Хабиров провёл рабочую встречу с премьер-министром Алиханом Смаиловым. По словам Главы Башкортостана, если какое-то время назад говорили о единицах предприятий, которые осуществляют свою деятельность в Казахстане, то сейчас они появляются каждый месяц. Радий Хабиров рассказал о развитии туризма, в частности о программе «Башкирское долголетие». В этом году пенсионеры начнут ездить на экскурсии в Казахстан. Сотрудничать будут и в сфере образования.

Мы бы хотели сегодня, в том числе, затронуть вопросы по совместным образовательным программам. Есть возможности актуально образование везти, соответственно двухдипломное образование. Наша республика отличается достаточно высоким уровнем рейтингов вузов, причём по тем специальностям, которые, безусловно, интересны на наш взгляд для экономики Казахстана. Поэтому предлагаю возможность также рассмотреть.Вообще, на данный момент более 700 студентов из Казахстана учатся у нас, получают образование. Это важный сегмент и полагаю, что здесь нужно сотрудничать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан