Радий Хабиров подвёл первые итоги работы на форуме «Казахстан – Башкортостан»

Сегодня в Астане стартовал форум «Казахстан – Башкортостан». В его открытии участвовал глава республики. Мероприятие собрало на одной площадке сотни предпринимателей, многие из которых уже нашли потенциальных деловых партнёров.

Общая культура, традиции и образ мыслей – то, что объединяет Башкортостан и Казахстан. Даже экономики двух регионов, и это отметил Радий Хабиров, во многом похожи. А потому простор и возможности для сотрудничества – безграничные.

Думаю, мы с вами плавно проходим и движемся вперёд, поступательно вверх, в структуре и характере наших экономических отношений. У нас есть желание, и мы к этому двигаемся от сугубо торговых отношений, мы переходим гораздо к более высокой степени интеграции, то, что называется промышленной кооперацией. И это, наверное, самое главное на данный момент. Я сказал, что, действительно, структуру экономики очень сложная – развита добывающая, очень быстро развивающаяся обрабатывающая промышленность. Обращаюсь к нашим коллегам, надо работать с Казахстаном. Казахстан – это государство, устремлённое в самом прямом смысле в 21 век. Мы видим хорошо, как управленческая команда Казахстана, с которым мы работаем постоянно и регулярно явно, жадно впитывает все самые лучшие традиции, тенденции и инновации, которые существуют в сфере экономических и внешнеэкономических отношений. И мы у вас, уважаемые коллеги, будем учиться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, отметил, что форум даст импульс к очередному этапу двусторонних отношений, положив начало новой ступени экономических и культурных связей.

Форум «Казахстан – Башкортостан» охватывает широкий спектр тем, от индустриализации и инноваций до сельского хозяйства и развития малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделяется совместным проектам в сферах энергетики, машиностроения и агропромышленности.

Фото №1 - Радий Хабиров подвёл первые итоги работы на форуме «Казахстан – Башкортостан»

Пожалуй, самая оживлённая секция форума – это площадка B2B, что в переводе означает «от бизнеса к бизнесу» здесь предприниматели обоих регионов продают услуги не конечным потребителям, а друг другу. То есть расширяют список контактов и, конечно, возможности для совместных коопераций.

Новые точки соприкосновения в рамках форума ищут представители семи десятков башкирских предприятиях. Причём подавляющее большинство – производители именно готовой продукции, а не сырья, как это было раньше. Вот, например коллеги с казахстанской швейной фабрики отметили технологичность Уфимского пошивочного цеха. Причём не только в организации самого производства, но и созданных визитках.

Новые горизонты видят и в национальной палате предпринимателей Казахстана. Там, например, ко всему прочему обратили внимание на кооперацию в сфере станко и приборостроения. Говорят, у Башкортостана есть чему поучиться.

Торговый оборот достиг почти полумиллиардов долларов. И, по словам казахстанской стороны, они готовы к его кратному увеличению. Предпринимателям, которые намерены реализовывать инвест-проекты, оказать поддержку в их ускоренной реализации.

Мы уже фиксируем рост количества предприятий, которые башкортостанская сторона запускает в Казахстане. Например, строится «Уральский пружинный завод», «Медьстальконструкция» также создаёт производство здесь. Целый ряд компаний находится в стадии оформления земельных участков. Мы идём по пути глубокой промышленной кооперации.Наряду с этим в ходе наших визитов обсуждаем культурные и гуманитарные вопросы, развитие туризма. Например, мы выделили квоту для 700 человек – наших жителей старшего возраста, которые смогут в этом году посетить Казахстан в рамках проекта «Башкирское долголетие. Туризм». А мы компенсируем им часть стоимости турпоездок.Если говорить кратко, то мы движемся к пику наших отношений, который характеризуется очень быстрыми решениями и готовностью помогать друг другу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Два года назад между Казахстаном и Башкортостаном было налажено авиасообщение. Рейсы каждую неделю летают не только в Астану, но и в Алма-Аты. Маршрут, как показало время, востребованный, загруженность – более 90%. Радий Хабиров предложил увеличить частоту авиарейсов, чтобы перейти к ещё более высокой степени интеграции.

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