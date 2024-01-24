Радий Хабиров подвёл первые итоги работы на форуме «Казахстан – Башкортостан»

Думаю, мы с вами плавно проходим и движемся вперёд, поступательно вверх, в структуре и характере наших экономических отношений. У нас есть желание, и мы к этому двигаемся от сугубо торговых отношений, мы переходим гораздо к более высокой степени интеграции, то, что называется промышленной кооперацией. И это, наверное, самое главное на данный момент. Я сказал, что, действительно, структуру экономики очень сложная – развита добывающая, очень быстро развивающаяся обрабатывающая промышленность. Обращаюсь к нашим коллегам, надо работать с Казахстаном. Казахстан – это государство, устремлённое в самом прямом смысле в 21 век. Мы видим хорошо, как управленческая команда Казахстана, с которым мы работаем постоянно и регулярно явно, жадно впитывает все самые лучшие традиции, тенденции и инновации, которые существуют в сфере экономических и внешнеэкономических отношений. И мы у вас, уважаемые коллеги, будем учиться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан