Радий Хабиров подвёл первые итоги работы на форуме «Казахстан – Башкортостан»

Сегодня в Астане стартовал форум «Казахстан – Башкортостан». В его открытии участвовал глава республики. Мероприятие собрало на одной площадке сотни предпринимателей, многие из которых уже нашли потенциальных деловых партнёров.
Общая культура, традиции и образ мыслей – то, что объединяет Башкортостан и Казахстан. Даже экономики двух регионов, и это отметил Радий Хабиров, во многом похожи. А потому простор и возможности для сотрудничества – безграничные.
Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, отметил, что форум даст импульс к очередному этапу двусторонних отношений, положив начало новой ступени экономических и культурных связей.
Форум «Казахстан – Башкортостан» охватывает широкий спектр тем, от индустриализации и инноваций до сельского хозяйства и развития малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделяется совместным проектам в сферах энергетики, машиностроения и агропромышленности.
Пожалуй, самая оживлённая секция форума – это площадка B2B, что в переводе означает «от бизнеса к бизнесу» здесь предприниматели обоих регионов продают услуги не конечным потребителям, а друг другу. То есть расширяют список контактов и, конечно, возможности для совместных коопераций.
Новые точки соприкосновения в рамках форума ищут представители семи десятков башкирских предприятиях. Причём подавляющее большинство – производители именно готовой продукции, а не сырья, как это было раньше. Вот, например коллеги с казахстанской швейной фабрики отметили технологичность Уфимского пошивочного цеха. Причём не только в организации самого производства, но и созданных визитках.
Новые горизонты видят и в национальной палате предпринимателей Казахстана. Там, например, ко всему прочему обратили внимание на кооперацию в сфере станко и приборостроения. Говорят, у Башкортостана есть чему поучиться.
Торговый оборот достиг почти полумиллиардов долларов. И, по словам казахстанской стороны, они готовы к его кратному увеличению. Предпринимателям, которые намерены реализовывать инвест-проекты, оказать поддержку в их ускоренной реализации.
Два года назад между Казахстаном и Башкортостаном было налажено авиасообщение. Рейсы каждую неделю летают не только в Астану, но и в Алма-Аты. Маршрут, как показало время, востребованный, загруженность – более 90%. Радий Хабиров предложил увеличить частоту авиарейсов, чтобы перейти к ещё более высокой степени интеграции.