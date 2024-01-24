Из Башкирии на Донбасс прибыл гумконвой

Плащи-невидимки, баня, окопные свечи. На Донбасс из Башкортостана прибыл очередной гумконвой. Всё необходимое для наших бойцов собирали не только неравнодушные жители республики, но и общественные организации. Свою лепту внёс благотворительный фонд «Время нужных дел», чьи представители уже неоднократно лично привозили гумпомощь прямо до позиций бойцов.

Выйдя с передовой на отдых, бойцы миномётной батареи батальона имени героя России Минигали Шаймуратова были приятно удивлены такому вниманию. По их просьбам неравнодушные жители республики в короткий срок собрали для добровольцев всё, о чём они просили.

Это очень приятно, особенно спасибо за баню, тут не всегда есть возможность помыться. А она мобильная, даже в лес можно вывезти. позывной «Одессит»

Саму баню, которую для бойцов купили представители благотворительного фонда, волонтёры полностью загрузили и другой гуманитарной помощью: брикетами для печи, медикаментами, индивидуальными посылками, носилками-волокушами, тёплыми вещами, оргтехникой. По заявкам шаймуратовцев также приобрели плащи-невидимки, в которых бойцы могут оставаться незамеченными в объективах вражеских тепловизоров в ночное время. Желание помочь объединило многих.

Друг детства, узнав, что мы помогаем бойцам, оплатил плащи, врачи собрали медикаменты, надёжный тыл Башкортостана отправил тёплые носки и свечи. Амир Абзалов, представитель благотворительного фонда «Время нужных дел»

Разделив гуманитарку по ротам, шаймуратовцы готовятся к очередному выезду на линию боевого соприкосновения. Пока есть время, операторы БПЛА тренируются на симуляторе. На этот раз против противника они будут использовать его же средства. Бойцам удалось перехватить FPV-дроны, которые ВСУ поставили страны НАТО.

Вот эти натовские игрушки мы будем использовать, как они хотели использовать против нас. Враг будет побежден. позывной «Гимай»