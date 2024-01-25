В Башкирии показали успехи системы предупреждения и ликвидации ЧС

В Уфе подвели итоги деятельности Башкирской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. За этим сложным названием стоит и столь непростая работа, в которой принимают участие МЧС, Управление гражданской защиты, Госкомитет республики по ЧС и множество подведомственных структур. Задача у всех одна – обеспечить безопасность жителей республики. И на это сегодня нацелены и современные технологии.

Высоко сижу, далеко гляжу. Ответом сегодня на эту детскую загадку может стать «Лесохранитель». Так называется система, ставшая оком пожарных. Пока таких видеокомплексов – 14. Установлены они в пожароопасных местах республики.

«Лесохранитель» одна из подсистем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Развитие проекта на круглом столе обсудили представители силовых ведомств и муниципалитетов. Комплекс включает в себя более 4 тыс. видеокамер. С помощью них в прошлом году удалось выявить и раскрыть 150 преступлений. Сейчас специалисты работают над автоматизацией аналитики информации, поступаемой с камер.

Возможностей у служб, отвечающих за безопасность, стало больше. Передвижные химические лаборатории могут выехать в любую точку республики, чтобы определить состояние воздуха.

Именно специалисты Химико-радиометрического центра одними из первых выехали на багровые реки в Черниковке, что так напугали уфимцев этой осенью. В арсенале специалистов целый набор сывороток правды, который выведет любую жидкость на чистую воду или наоборот.

Всё это инструменты, с помощью которых специальные службы обеспечивают безопасность в регионе. В Конгресс-холле «Торатау» подвели итоги деятельности и наметили задачи на текущий год.

Чрезвычайных ситуаций глобальных по Республике Башкортостан не произошло. В основном упор мы делали на недопущение пожаров, чтобы меньше было человеческих потерь. Республика подвергалась проверке на готовность всех сил, по итогу республика получила хорошую оценку. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан