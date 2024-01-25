В Уфе неясыть сильно пострадала, отбиваясь от ворон

Инцидент произошел в башкирской столице на территории завода УМПО. Уральская неясыть получила серьезные травмы, когда отбивалась от стаи ворон, рассказали в центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Сотрудники предприятия наблюдали за происходящим. Сопротивляясь нападкам ворон, птица врезалась в строение и получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Заводчане обратились в горветстанцию Уфы, где им порекомендовали связаться с центром реабилитации диких животных.

Пернатую в экстренном порядке доставили в центр. Подробности инцидента уточняются.