В Башкирии мужчина ударил ножом сожительницу своего брата

Трагический случай произошел в Учалинском районе республики. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, 23 января в отдел МВД поступила информация о госпитализации женщины с ножевым ранением. Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его.

Предварительно, два брата и их партнерши выпивали у себя дома. Потом мужчины повздорили из-за того, что один из братьев получил место другого на работе. Потерпевшая решила вмешаться в конфликт, защищая своего партнера, что не понравилось его брату. Разъяренный мужчина нанес ей ножевые ранения и заявил, что женщина не должна вмешиваться в мужские разговоры.