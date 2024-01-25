В Башкирии судебные приставе пришли на помощь женщине с инсультом

В Службе судебных приставов рассказали, что сотрудники из Илишевского района спасли женщину с инсультом.
47-летняя уроженка Дюртюлинского района пришла в здание районного суда в качестве свидетеля по уголовному делу. В момент своей речи женщине стало плохо. Она хотела выйти на улицу подышать, но начала терять сознание.
Приставы Ильшат Фазлыев и Мансур Гилмутдинов подхватили женщину и в срочном порядке вызвали скорую помощь. До приезда медиков они оказали первую медицинскую помощь и всё время находились рядом с ней.
Женщину отвезли в больницу, где диагностировали ишемический инсульт. Как только пациентку выписали, она лично поблагодарила приставов за спасенную жизнь.