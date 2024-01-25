В Башкирии ведутся поиски предполагаемого насильника

Сотрудники МВД Башкирии просят помощи в поисках предполагаемого насильника. Был опубликован примерный портрет преступника.
12 июля прошлого года в селе Старое Субханкулово в 300 метрах в западном направлении от дома №20 по улице Железнодорожной неизвестный изнасиловал женщину. Сейчас ведутся поиски преступника.
Приметы: возраст от 30 до 50 лет, рост 170-180 см, среднего телосложения (с немного выпирающим животом) был одет в темную кепку, спортивную олимпийку темного цвета, трико темного цвета, кроссовки темного цвета со шнурками. Разговаривает на русском языке без акцента, у него широкие черные брови, нос без горбинки небольших размеров, уши не выпирают.
Любую информацию просят сообщить в дежурную часть МВД по Туймазинскому району по номеру телефона: 5 21 02 (код города 8 347 82) 8 917 432 43 40.