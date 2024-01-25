В Башкирии ведутся поиски предполагаемого насильника

Приметы: возраст от 30 до 50 лет, рост 170-180 см, среднего телосложения (с немного выпирающим животом) был одет в темную кепку, спортивную олимпийку темного цвета, трико темного цвета, кроссовки темного цвета со шнурками. Разговаривает на русском языке без акцента, у него широкие черные брови, нос без горбинки небольших размеров, уши не выпирают.