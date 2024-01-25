В Башкирии ведётся проверка по факту возврата самолёта в аэропорт

Сегодня, 25 января, самолёт Уфа-Омск экстренно вернулся в столичный аэропорт. Уфимская транспортная прокуратура начала проверку.

Фото №1 - В Башкирии ведётся проверка по факту возврата самолёта в аэропорт

Напомним, самолёт запросил посадку в аэропорту отправления, по предварительной информации, из-за разгерметизации салона. На борту находились 99 пассажиров. Пострадавших нет.

В аэропорт выехал заместитель Уфимского транспортного прокурора. В аэропорту организована мобильная приемная для пассажиров. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

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