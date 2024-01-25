В Башкирии ведётся проверка по факту возврата самолёта в аэропорт

Сегодня, 25 января, самолёт Уфа-Омск экстренно вернулся в столичный аэропорт. Уфимская транспортная прокуратура начала проверку.
Напомним, самолёт запросил посадку в аэропорту отправления, по предварительной информации, из-за разгерметизации салона. На борту находились 99 пассажиров. Пострадавших нет.
В аэропорт выехал заместитель Уфимского транспортного прокурора. В аэропорту организована мобильная приемная для пассажиров. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.