В Башкирии ведётся проверка по факту возврата самолёта в аэропорт

В аэропорт выехал заместитель Уфимского транспортного прокурора. В аэропорту организована мобильная приемная для пассажиров. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.