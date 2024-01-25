Жители Башкирии провели хоккейный турнир в рамках конкурса «Трезвое село»

Хоккей бывает и в валенках. В Караидельском районе прошли соревнования в рамках конкурса «Трезвое село». Сыграли на хоккейной коробке, что в селе Абызово. Конкуренцию хозяевам составили гости из соседнего Аскинского района.

Сначала участники провели зарядку, затем показательный матч сыграли местные команды. А потом на лед вышли любители. За клюшки взялись физкультурники разного возраста. Каждый старался привести свою команду к победе.