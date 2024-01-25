Жители Калининского района Уфы готовятся к участию в ППМИ

68 проектов уже реализовано, в этом году хотят подать еще 14 заявок. В Калининском районе города Уфы активно готовятся к участию в программе поддержки местных инициатив.
Так, активные жители хотят обустроить несколько дорог в деревнях Карпово, Елкибаево, Самохваловка, приобрести малые архитектурные формы в сквер Глинки и на улице Первомайской.
Также участие в программе ППМИ планируют принять школа и три дошкольных учреждения. К примеру, в детском саду №320 города Уфы планируют дооборудовать группы игровым оборудованием.