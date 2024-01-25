В Башкирии устанавливают обстоятельства гибели работника на руднике

В Башкирии 23 января на руднике погиб электрогазосварщик, 1991 года рождения. По данным региональной Гострудинспекции, мужчина работал в АО «Бурибаевский ГОК».

В день трагедии он занимался электросварочными работами, находясь на горизонте 480 метров. В этот момент произошло обрушение горной массы. Рабочий получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

По данному факту начато разбирательство для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Информацию о гибели рабочего подтвердили в АО «Бурибаевский ГОК». Руководство предприятия выразило соболезнования близким погибшего. Им будет оказана вся необходимая помощь.

На предприятии сообщили, что о трагедии уведомлены правоохранители и надзорные органы. Со стороны администрации Бурибаевского ГОКа будет оказано полное содействие в установлении обстоятельств трагедии.