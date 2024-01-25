В Госсобрании Башкирии прошло первое в этом году заседание

Отцы смогут требовать алименты на ребенка от бывших жён, усиление работы против буллинга детей, приватизация объектов культурного наследия. Эти и другие вопросы сегодня рассматривались депутатами башкирского парламента. В Уфе состоялось первое в этом году заседание Государственного Собрания Башкортостана.

В общей сложности было рассмотрено порядка 50 вопросов, большинство из которых – законопроекты. Так, из наиболее актуальных в первом чтении парламентарии рассмотрели внесение изменений в семейный кодекс республики, 11-ю статью об уполномоченном по правам ребёнка в регионе и закон о приватизации госимущества, который как раз касается объектов культурного и наследия.