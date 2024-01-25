Стало известно, кто чаще всего нарушает права детей в Башкирии

По словам уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан Ольги Панчихиной, чаще всего детские права нарушаются их родителями. Об этом она заявила сегодня на заседании Госсобрания Башкирии.
В числе наиболее распространенных обращений по нарушению прав ребенка в семье – неисполнение алиментных обязательств, споры о месте жительства детей, определение порядка общения с ребенком, неисполнение родителями своих обязанностей, обеспечение лекарственными препаратами, получение медпомощи, конфликтные ситуации в образовательных организациях, безопасность детей и другие вопросы.
Самое большое количество жалоб специалисты фиксируют от жителей Уфы – 730 (42% от общего числа обращений). Далее следуют Стерлитамак (60 обращений, или 3,5%), Нефтекамск (43 обращения, или 2,5%), Салават (30 обращений, или 1,7%), Уфимский район (62 обращения, или 3,6%), Иглинский район (48 обращений, или 2,8%), Белебеевский район (35 обращений, или 2%) и Туймазинский район (32 обращения, или 1,9%).
При этом по итогам прошлого года фиксируется снижение выявленных детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Данный показатель по сравнению с 2023 годом ниже на 7%.
Добавим, по данным минздрава Башкирии, в прошлом году в республике родилось 35 708 детей – на 505 детей меньше, чем за аналогичный период 2022-го.