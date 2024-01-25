Жителям Бирска предложили работать на УМПО в рамках проекта «Башкирская вахта»

На вахту, но не на Ямал, а в Уфу. Жителям Бирска предложили работать на УМПО. Первый кадровый отбор для предприятия прошел в рамках нового проекта «Башкирская вахта». Тем, кто привык находиться месяц на Севере и потом столько же дома, предложили вахтовую работу в Уфимском моторостроительном производственном объединении. На встречу пришли порядка 150 человек – вахтовики и даже их жены и матери.

Не секрет, что на селе многие ездят на заработки на Ямал. Именно с такой категорией людей трудоспособного возраста Уфимское моторостроительное производственное объединение начало проводить встречи с намерением поставить их за свои станки. Первое собрание по проекту «Башкирская вахта» Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики прошло в Бирске.

В зале собрались те, кто ищет новое место работы и трудится в основном вахтовым методом. Руководство УМПО ответило на вопросы слушателей. По их словам, обладатели профильной профессии смогут начать работать уже на четвертый день после обращения в отдел кадров. Чтобы устроиться на предприятие оборонной промышленности, необходимо быть гражданином Российской Федерации.

Кроме того, организация проводит 4-месячное обучение для желающих трудоустроиться. В это время выплачивается стипендия в размере 38 тысяч рублей. А после полугодовой работы в цехе обещают зарплату в 75 тысяч.

После обучения необходимо отработать на предприятии не менее двух лет. Уволившийся ранее этого срока должен вернуть половину стипендии. Завод по производству авиадвигателей будет работать по трехсменному графику. Каждый сможет выбрать то, что ему удобно. Также работающим на Севере гражданам предложат работу на месяц во время отдыха.

Вахтовикам предоставят проживание в общежитии, а тем, кто снимает жилье, выплатят 13 тысяч рублей компенсации. Во время обучения организуется бесплатное питание. На заводе создано более 3600 вакантных мест.