В Уфе прошел городской этап соревнований «Золотая шайба»

В Уфе прошли решающие игры городского этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Победители районных стартов встретились в Шакше на ледовом катке «Юлаевец». В турнире среди команд старшей возрастной группы, хоккеистов 2009-2010 годов рождения, победили представители Дёмского района. Они не потерпели ни одного поражения. Серебро взяли хоккеисты Октябрьского района Уфы.
Главная особенность соревнований – участие принимают мальчишки, которые не занимаются в спортивных школах. То есть исключительно дворовые коллективы. Победители турнира будут представлять Уфу на республиканском этапе, который пройдёт в Кумертау в феврале. Ранее сильнейшей командой среди младшей возрастной группы стала школа имени Азаматова.