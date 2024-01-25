В Уфе прошел городской этап соревнований «Золотая шайба»

В Уфе прошли решающие игры городского этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Победители районных стартов встретились в Шакше на ледовом катке «Юлаевец». В турнире среди команд старшей возрастной группы, хоккеистов 2009-2010 годов рождения, победили представители Дёмского района. Они не потерпели ни одного поражения. Серебро взяли хоккеисты Октябрьского района Уфы.

Хорошо играли, оперативно работали, в поддержку друг друга, тренер поддерживал. Эти три дня – самые лучшие дни в моей жизни, самые лучшие эмоции, у меня третий день.

Самат Мансуров, победитель турнира

К этому турниру готовились один день, я даже не ожидал, что мы пройдем, в том году было намного хуже, в этом хорошо. Готовиться будем.

Данат Мигутин, победитель турнира

Главная особенность соревнований – участие принимают мальчишки, которые не занимаются в спортивных школах. То есть исключительно дворовые коллективы. Победители турнира будут представлять Уфу на республиканском этапе, который пройдёт в Кумертау в феврале. Ранее сильнейшей командой среди младшей возрастной группы стала школа имени Азаматова.

Игры проходят напряженно, со слов участников турнира, все всем нравится, игры проходят на искусственном льду. Для многих ребят, кто занимается во дворе, это почти впервые.

Рамиль Юлдашев, директор спортивной школы №3 имени М.М. Азаматова
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